Rodina, soudy i veřejnost. Většina lidí v Dánsku, kteří si případ vraždy Anderse Marka Hansena vybavují, jsou dodnes přesvědčeni, že za brutálním zabitím stojí tehdy odsouzený Thorsten Thomsen, jenž si odpykává čtrnáctiletý trest odnětí svobody. Sám Thomsen ovšem stále tvrdí, že nic neprovedl. Promluvil o tom v novém dokumentu TV2 „Vražda v lese“.

„Je mi neuvěřitelně líto, že si rodina Hansena stále myslí, že jsem ho zabil. S tím cejchem budu muset žít do konce života. Ale já jsem ho nezabil,“ tvrdí i s odstupem devíti let odsouzený vrah. S dvaadvacetiletou obětí se vzájemně znali. Podle mnoha odborníků bylo tehdejší vyšetřování i počínání policie velmi podivné. Zároveň pokulhává i motiv, a to žárlivost.

Anderse Marka Hansena našli mrtvého uprostřed lese, byl zbitý a na místo byl patrně vlečen na laně za autem. Policie pak pojala jednoznačný názor. Za činem měla stát žárlivost. Hansen se měl údajně zakoukat do Radky, české přítelkyně Thomsena, na kterou si sehnal telefonní číslo a napsal jí. Podle zprávy od policie celkem čtyři zprávy, Češka odepsala na tři z nich. Není však známo, co v nich stálo. U soudu nikdy nebyl text předložen, policie zprávy podle Radky smazala.

TV2 navštívila Radku v Česku a ta jim potvrdila, že ve zprávách nestálo nic, co by mělo motivu žárlivosti nasvědčovat. Thomsen zjistil, že Radce píše jeho známý a svoji partnerku zkoušel tím, že se za něj ve zprávách vydával. Jeho milá ovšem obstála. Protože ale policie z neznámých důvodů obsah telefonu nedodala, u soudu nebyl k dispozici.

Podle odborníka Ulrika Sjølina pak státní zástupce lehce vytvořil u soudu domnění, že jediné vysvětlení je vražda ze žárlivosti. „Je to něco, s čím se hned každý ztotožní,“ uvedl s tím, že se mu motiv žárlivosti příliš nezdá. „Osobně bych to vyloučil,“ dodal.

Dokument se zmiňuje o tom, že Hansen patřil do podivných kruhů, měl problémy s drogovými dealery, rockovou kapelou, a především různými gangy. V dokumentu pak sám Ove Pedersen, bývalý šéf vyšetřování vraždy, přiznal, že posmrtná zranění a způsob vraždy nasvědčoval pomstě gangu. Tato stopa ale prý byla důkladně prověřena.

Pedersen byl reportéry konfrontován i s otázkou, proč z telefonu Radky zmizely klíčové zprávy, které by mohly ukazovat na Thorstenovu nevinu. Nedokázal na ni odpovědět.