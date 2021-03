„Za pět minut u tesca.“ Spousta z nás si jistě pamatuje na slova dvou dívek, které několik okamžiků poté bouraly u Obrnic. Jedna z dívek zemřela, druhá se zranila. Celý incident navíc jedna z nich živě vysílala na facebook.

Kombinace telefonu s vysokou rychlostí může být až smrtelná. Mnozí si svou riskantní a nebezpečnou jízdu natáčejí, poté se s ní chlubí na svých sociálních sítích. Stejně tak to v neděli udělal i Miroslav, který se na instagramu prezentuje jako maverick.

Ve svém zlatém BMW si to po pražském okruhu na úrovni Horních Počernic letěl rychlostí přesahující 190 km/h, v dvousetkilometrové rychlosti pak o chlup míjí jedoucí vozidlo. Pak šlape na plyn, rychlost začíná dosahovat hranice 250 kilometrů za hodinu. A to na místě, kde je maximální povolená rychlost 100km/h. Do videa dodal text: 2 min a označil patrně přítele, za kterým tak „spěchá“. Nehodou to tentokrát neskončilo.

Video Ve zlatém BMW jel po Praze 240km/h - Instagram

Prahou jedině driftem

Další skupinkou, která dodržování pravidel silničního provozu moc nedbá, se prezentuje na YouTube. V nočních hodinách po Praze jezdí se svými vozy, oba jsou starší, nechybí mezi nimi BMW. Kdyby kdo čekal, že budou jezdit „normálně čumákem napřed“, spletl by se.

Dvojice totiž se svými auty jezdí zásadně bokem, na mokré silnici jim to jde patrně o dost líp. Dvojice jezdí často nalepená na sobě. Oběma řidičům to v jedné chvíli, v zatáčce, patrně uklouzne víc, než by chtěli, a začnou se točit. K nehodě chybělo opravdu málo.