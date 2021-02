Ačkoliv Češi zůstávají kvůli koronaviru více doma, podle soukromého detektiva Jana Bočka rozhodně nehrozí, že by jeho firma měla méně práce. Stále nejčastěji vyšetřuje nevěry, a ačkoliv jsou hotely zavřené a ubylo zahraničních pracovních cest, tak si lidé nacházejí nové způsoby, jak smilnit. Pro Blesk Podcast prozradil, že více hledají nezávazný sex na internetu a odjíždějí si povyrazit na chaty nebo do lesa.

K práci soukromého detektiva se Jan Boček dostal v devadesátých letech, kdy si založil vlastní bezpečnostní firmu, která chránila tehdejší podnikatele. Mnohé z nich by dnes Boček označil za mafiány: „Mám pocit, že většina v tom podnikání byla taková půl legálně a půl mafiáni,“ řekl s úsměvem.Tehdejší detektivní činnost spočívala v tom, že si musel zjišťovat informace, aby dobře chránil své klienty. Podle Bočka měla tato práce své rizika, a tak se začal soustředit pouze na sběr dat a stal se soukromým detektivem.

V současné době řeší jeho firma zejména partnerské nevěry, o jejichž existenci zajišťuje různé důkazy. Tuto práci dělá již přes 20 let a došlo k velkému posunu. Dříve stačilo poptat se sousedů, dnes však musí informace hledat také na internetu. „Dnešní svět je úplně jiný. Technologie člověka prostoupila. Bez internetu spoustu informací nezískáte. Je to jednodušší, na druhou stranu lidé ho nechávají vstoupit do svého života. Je pak děsivé zjišťovat, co sami lidé pustí na internet,“ prozradil soukromý detektiv.

Koronavirus a nevěry

Případů detektivní firmě za necelý rok s koronavirem rozhodně neubylo. Lidé jsou nevěrní pořád stejně, i když mají zavřené hotely a nemohou ani jezdit na zahraniční pracovní cesty. „Našli si lesní samoty, vezmou si vůz a utečou do lesa, chodí na procházky,“ jmenuje. Kvůli koronaviru se podle Bočka změnil také způsob nevěry. A zase v tom velkou roli hraje internet. „Lidi jej začali víc používat a nalezli tam spoustu neseriózních seznamek, ne seznamek za účelem partnerství a soužití, ale seznamek na povyražení. To před tím lidé tolik neznali a objevili to,“ mluví z vlastní zkušenosti a dodává, že dnešní nevěry nenastávají kvůli krizi ve vztahu, ale jedná se spíš o nějaký způsob útěku: „Muž sedne do auta, naloží ženu na rohu ulice, skončí v lese a zpětně zjistí, že pro něj byla úplně neznámý člověk. Seznámili se na internetu a cílem bylo jen zpestřit si období,“ popisuje častý způsob nevěry během koronaviru.

Kdo má šestý smysl na rozpoznání nevěry, jak jsou lidé všímaví vůči detektivnímu sledování své osoby, a proč má Jan Boček kvůli své práci problém s důvěrou v lidi