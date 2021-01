Šestatřicetiletý muž, jehož jméno nebylo zveřejněno, žil v rakouské čtvrti Bludenz, kde pracoval v zimě jako lyžařský instruktor, v létě pak jako průvodce. Policie uvedla, že Brit byl z neznámých důvodů v horách, než navštívil chatu Sarotla-Huette, kde zřejmě hledal jídlo a přístřeší.

Chata přitom byla uzavřená už od 15. listopadu, trasa kolem ní však byla průchozí až do napadení prvního sněhu. Podle vyšetřování není jasné, zda Brita zastihlo špatné počasí a on se rozhodl v chatě hledat útočiště, nebo zda v ní načerno přebýval delší dobu. Tak či onak vnikl dovnitř násilím, aniž by věděl, že chata byla na zimu zajištěná a komín byl utěsněn, aby dovnitř nenapadal sníh.

Muž si podle všeho zapálil v chatě oheň, což ho nakonec stálo život. Nadýchal se totiž oxidu uhelnatého. Když oheň vyhasl, vnitřní prostory chaty zase zamrzly spolu s mrtvým tělem, které asi o dva měsíce později našli dva členové Rakouského alpského svazu.

„Věříme, že se do chaty dostal násilím, aby tam strávil noc. Víme, že tělo tam leželo nějakou dobu, ale přesná čísla ukážou až výsledky vyšetřování,“ uvedl mluvčí policie. Potvrdil také, že v souvislosti s tímto úmrtím nehledají žádnou jinou osobu. „Není jasné, zda tam již nějakou dobu squattoval, nebo hledal úkryt přes noc. Našli jsme však nějaké důkazy o tom, že už nějakou dobu využíval plynového ohřívače, než mu došel a on musel založit oheň, který se mu stal osudným,“ dodal.

