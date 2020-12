Na praktiky muže, který se ve skutečnosti jmenuje Jiří O. (ale ani to není jeho původní jméno), upozornila i televize Nova, ale především facebookový příspěvek, který někdo umístil na stránku „Na vlastní nebezpečí“. Právě tam se sešly doslova desítky žen, které muž využíval, podvedl nebo jim různě lhal. Jeden z nejhorších příběhů ale popsala paní Petra.

Žena, která o Jiřím mluvila s TV Nova, popsala, jak kvůli Jiřímu opustila přítele a vypověděla nájemní smlouvu, aby ji pak podvodník zanechal téměř na dlažbě. „Měla jsem sbaleno, ale stěhování pořád dokola přesouval. Byla jsem z toho vynervová, protože jsem mohla skončit s malým na ulici. Tak jsem snědla prášky a skončila na psychiatrii,“ vypověděla Nově Petra.

Petra se o Jiřím nedávno dozvěděla znovu, a to právě z příspěvku na facebooku. Sešli se pod ním ženy, kterým Jiří Veliký nebo třeba i pošťák Ondra ublížil. „Před pár dny deaktivoval účty Jorge Yorick, Jirka Živej a Jiří Veliký s tím, že má problémy a sedí na PČR. Že máme čekat na info, chtěl po nás rychle adresu, že je to fakt průšvih. Celý víkend ve stresu, co s ním je. Bezmoc, slzy, strach,“ stojí v příspěvku.

Jiří na ženy působil zvláštním dojmem, žádná z nich se nikdy skutečně nedozvěděla, kolik mu je let nebo kde bydlí. „On pěknej nebyl v žádném případě, ale vyzařovalo z něj charisma. Ale v hlavě to měl moc dobře poskládané. Využíval ty holky, aby měl kde bydlet,“ uvedla Nově jedna z milenek Jiřího.

Podle příspěvku na internetu je nyní Jiří za mřížemi, policie ho podle jeho bývalé přítelkyně Petry vyšetřuje pro podvody. Éra Jiřího Velikého tak pravděpodobně skončila.