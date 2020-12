Tragickou nehodu zřejmě způsobil mladý řidič, který ve svém SUV přejel do protisměru, kde se střetl s fordem se třemi pasažéry. Menší osobák začal po nárazu hořet, zaklíněný 52letý řidič ve voze zahynul. Zbylí cestující se z auta naštěstí dostali včas, šlo o malého chlapce a jeho babičku. Dvojici pomohl do bezpečí jeden z řidičů, kteří místem zrovna projížděli.

Na začátku týdne svědci události médiím popsali, že k nehodě došlo kvůli ilegálním závodům, mladík v SUV se podle nich po silnici honil s několika dalšími auty. Jeden z těchto vozů měl podle svědků řídit právě i zachránce chlapce s babičkou, který při vyprošťování sám utrpěl popáleniny.

Jenže tato verze je podle kamaráda hrdiny naprostý nesmysl, řekl to serveru TN.cz. „Ať se to jeví, jak se to jeví, to obvinění na sociálních sítích a v různých zprávách, že jsme nějací závodníci, že jsme se honili, se vůbec nezakládá na pravdě. My nejsme žádné děti, nejsme žádní závodníci. Velice nás mrzí, co teď probíhá v médiích a na sociálních sítích,“ uvedl pan P. On sám byl na místě nehody jako jeden z prvních, protože místem projížděl.

Že by se P. se svým kamarádem po silnici honil s mladíkem v SUV, také odmítá. „Ten kluk, co naboural, já ho neznám teda. On se připojil. Viděl naše silná auta a připojil se k nám,“ popsal pro TN.cz.

Jakmile P. s kamarádem nehodu viděli, podle jeho slov okamžitě zareagovali, P. zastavil provoz a jeho kamarád vytáhl z hořícího auta chlapce a jeho babičku. Při záchraně utrpěl popáleniny rukou a obličeje, se kterými nyní leží v nemocnici. Podle P. hrdina nestojí o slávu a přeje si zůstat v anonymitě.