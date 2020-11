Nehoda s hroznými následky se stala v sobotu 14. listopadu u Přelovic na Přeloučsku. Jednadvacetiletý Ondřej H., řidič osobního automobilu, vyjel ze silnice a přerazil strom. Havárii nepřežil. Šlo o českého virtuálního závodníka, který byl vášnivým hráčem her a v online světě vystupoval pod přezdívkou Mercury. Hráčskou komunitu jeho smrt zasáhla.

„Sám tomu nemůžu uvěřit, byl to strašně pozitivní člověk, se kterým byla sranda a radost hrát jakoukoli hru. Stalo se mu osudným to, co miloval,“ uvedla na svém facebookovém účtu organizace FeroX e-Sports, u jejíhož zrodu Ondřej stál. Mimo jiné se mladík také zúčastnil nejznámějšího českého virtuálního šampionátu Virtual GP.

Smrt mladého hráče a milovníka aut jeho známé i členy komunity velmi zasáhla. „Omlouvám se, ale nejsem už schopný nic vymyslet, protože tomu pořád nemůžu uvěřit,“ zakončil autor výše zmínění příspěvek a vyjádřil soustrast rodině. „Odpočívej v pokoji. 2020 se ne a ne začít zlepšovat,“ povzdechl si v komentářích uživatel Vít. „Cože? Ondro! Odpočívej v pokoji,“ připojil se Adam.

Proč ovšem mladík sjel v osudný den ze silnice a havaroval dosud není jasné. Hasičská záchranná služba Pardubického kraje uvedla na svém twitterovém účtu o nehodě uvedla pouze to, že řidič byl na místě mrtev a z vozu vyprošťovali už jen tělo. „Řidič osobního vozu z dosud nezjištěných příčin vyjel ze silnice a přerazil strom. Mladý řidič ve voze cestoval sám a na místě svému zranění podlehl. Hasiči po zadokumentování nehody policisty vyprošťovali tělo muže. Příčiny nehody vyšetřují policisté," uvedla mluvčí záchranné služby Vendula Horáková.