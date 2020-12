Případ nemravné matky nyní projednává Gloucesterský korunní soud. K incidentu došlo 21. října 2018. Žalobce Christopher Smyth řekl porotě, že Vincentová nabídla chlapcům sklenici vody v 5 hodin odpoledne poté, co hoši hráli fotbal poblíž jejího domu. „Chlapci přijali nabídku paní Vincentové a šli k ní domů. Jeden z chlapců Vincentovou znal, ale oběť nikoliv,“ uvedl Smyth.

Téma rozhovoru byl sex

„Posadili se u kuchyňského stolu. Paní Vincentová řekla, že si myslela, že jednoho z nich zná a že ví, že čeká dítě. On jí řekl, že mu je teprve 14 let a že stále chodí do školy,“ pokračoval Smyth podle Daily Mailu. Všichni tři mluvili o škole, načež Vincentová změnila téma a začala mluvit o svém těle a sexu. „Tvrdí, že se zakryla a oblékla tak rychle, jak to jen šlo,“ prohlásil žalobce.

„Poté konverzaci zaměřila na sex. O něco málo starší chlapec cítil, že jde paní Vincentová po mladším, a vycítil, že je situace pro něj ztracená. Poté pozvala mladšího nahoru. Šel tam, protože si myslel, že tam bude televize nebo herní konzole. Jeho kamarád zůstal dole v kuchyni,“ popsal situaci Smyth. Pak došlo na samotný akt.

Pětiminutový sex v ložnici

„Paní Vincentová vzala chlapce do ložnice a řekla mu, ať si sedne na postel. Opustila místnost, aby se do ní vzápětí vrátila poté, co si sundala šaty. Pak ho položila na postel,“ doplnil žalobce s tím, že o tom, jestli bude sex, nebyl veden žádný rozhovor. „Hopsala na něm nahoru a dolů asi pět minut. Vypověděl, že o tom nebyla žádná diskuze. Chlapec měl silný pocit, že vzniklá situace není správná,“ řekl Smyth.

„Věděl, že je nezletilý a že je mezi nimi velký věkový rozdíl. Bylo jí více než dvakrát tolik, co jemu. Na konci ji ze sebe setřásl, oblékl se a utíkal dolů,“ uzavřel vyprávění žalobce. Advokátka Catherine Flintová bránila svou klientku slovy: „Paní Vincentová předtím mluvila se starším chlapcem, který jí řekl, že mu je 18. Když byli uvnitř domu, tvrdí, že jí údajná oběť řekla, že jí je 16 let.“

Prý jí tvrdil, že mu je 16 let

Ve Velké Británii je přitom 16 let věková hranice, po jejímž dosažení mohou mít lidé legálně sexuální styk. Vincentová před soudem prohlásila, že se cítí nevinná. Její obhajoba je postavena právě na tom, že jí měl chlapec tvrdit, že mu už bylo 16 let. Soud s matkou – sexuální predátorkou i nadále pokračuje. Když se matka oběti o styku dozvěděla, zavolala Vincentové. „Klidně zavolej pos*anou policii,“ řekla jí.

Sex po mobilu? Tomu se říká sexting. Více se dozvíte v následujícím videu.