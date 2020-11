V domě, který se stal terčem zlodějů, bydlela známá a uznávaná operní pěvkyně Národního divadla v Praze Naděžda Kniplová. Absolventka Akademie múzických umění vynikala v operách nejznámějších světových skladatelů a věnovala se též i pedagogické dráze. Postupně obdržela Státní cenu, titul zasloužilé umělkyně a nakonec i titul národní umělkyně.

Nejvíce na sebe ale upozornila v roce 2011 odmítnutím Thálie za celoživotní mistrovství. Ocenění si dle svých slov měla zasloužit dříve. 14. ledna letošního roku ale zemřela. A tak se o její vilku, ve které bylo velké množství cenností, začali rvát dědici, a to i tací, co mezi ně nepatří...

Správcem pozůstalosti se stal Luděk Staněk - moderátor a komik. „Naděžda Kniplová, která v tomto domě žila, byla naše dlouholetá rodinná přítelkyně. Já jsem vyrůstal o pár baráků dole. Část dětství jsem trávil v tomto domě, ona byla velice dobrá přítelkyně mé matky,“ řekl v pořadu Na stopě Staněk.

Když v lednu Kniplová zemřela, ukázalo se, že po sobě zanechala několik závětí, z čehož ta poslední je ve prospěch Staňka. Mezi dědici tak došlo k „boji“ o dědictví. A tak se vilka v pražských Hlubočepích dostala nechtěně do hledáčku zlodějů.

Kvůli dědickému řízení policie dům zapečetila a klíče měl notář, ten zároveň zkoumal to, kdo má poslední závěť. „Vzhledem k tomu, že jsem tušil, že bych mohl být potencionálním dědicem, navíc jsem k tomu domu měl opravdu vztah a přišlo mi divné, že je zapečetěný po smrti policejními páskami, ale jinak nezabezpečený, tak jsem ho chodil kontrolovat,“ popisuje Staněk.

Klíče od samotného domu neměl, k domu ale nainstaloval radši fotopasti. Ty uložil na místa, která se mu zdála nejzranitelnější. A dobře udělal: Fotopast vyfotila zloděje! „Když jsem přijel, tak jsem zjistil, už vlastně u branky, že policejní pečeť u horních dveří je porušená a že jsou vyražené dveře,“ uvádí. Štěstím bylo, že jedna fotopast byla i u dveří a zloděje se podařilo perfektně vyfotit.

Zloději nešikové

Podle kriminalisty, který případ vyšetřuje, se zloději na místo několikrát vrátili. Podle něj se nejedná o žádné profíky, do domu se jim totiž podařilo dostat až na třetí pokus, tedy až třetí den. Z domu si odnesli větší množství cenností, včetně obrazů a keramiky.

Z obrazů si vybírali jen ty nejcennější, ty bezcenné nechali v domě. Tím to ale nekončí. Zloději si museli být jisti, že na ně nikdo nepřijde. A tak se do domu pravidelně vraceli. A to celkem čtyřikrát.

Když policie vstoupila do objektu, bylo jasné, že došlo ke krádeži. Kdyby ovšem policie přijela o pár dní později, zloděje by mohli chytit přímo v domě. Nechali si totiž u dveří tašky napěchované dalšími věcmi, které chtěli ukrást. „To už naštěstí nestihli,“ dodal Staněk. Mezi obrazy bylo několik děl českého představitele moderní krajinomalby Oldřicha Blažíčka.

Kriminalisté si myslí, že se obrazy nachází v soukromé sbírce na území Česka, možná i v zahraničí. „Popřípadě jsou někde uloženy, pokud by se tyto obrazy ukázaly na veřejnosti, někdo by je poznal,“ myslí si kriminalista. Obrazy jsou podle něj neprodejné.

„Zajímavé na tom je i to, že úplně nejcennější obraz Oldřicha Blažíčka, který v tom domě byl, byl obraz, který byl v podstatě neprodejný, vědělo to celé okolí Naděždy Kniplové. Byl to obraz, který byl zapůjčen rodinou malíře Oldřicha Blažíčka a byl zalistovaný v Národní galerii. Je to jediný obraz, který je opravdu neprodejný,“ řekl v pořadu Staněk.

Staněk si navíc najal soukromého detektiva, myslí si, že zloději museli být nějak poučeni, nebo měli výbornou intuici na výtvarné umění. Ani soukromé očko ale nic nevypátralo.