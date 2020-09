Po fyzické potyčce tří bezdomovců zemřel minulý týden v Olomouci sedmapadesátiletý muž, který dostal několik ran pěstmi do hlavy. Zraněného muže převezla záchranná služba do nemocnice, tam však zraněním podlehl. Policisté dvojici útočníků ve věku 36 a 47 let obvinili z těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví. Hrozí jim osm až 16 let vězení.