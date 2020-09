V Nové ulici v Liberci mohli obyvatelé pozorovat děsivou událost takříkajíc v přímém přenosu. Zřítila se tam totiž stěna rodinného domu a zbytek domu měl brzy následovat. Uvnitř bydlela Hana K. se svou rodinou. Vsetínská nemocnice ho nechala čekat v bolestech na operaci: Mladík zemřel na otravu krve

„Řekla jsem si, ať to klidně na mě spadne, že to je můj barák, že si tam potřebuju vzít aspoň svoje věci. Vběhla jsem tam a vůbec jsem nevěděla, co si mám vzít. Chápu lidi při povodních, že to člověku nemyslí,“ popsala Hana chvíle hrůzy.

Z domu, ve kterém ještě chvíli před tím spokojeně žili, si odnesli jen jednu tašku s oblečením. „Malej mě poprosil, abych mu zachránil jenom počítač, tak jsem ho vytrhl ze zdi,“ řekl pro CNN Prima News zeť Hany K. Milan Š. Ten také vylíčil, jak začínají v podstatě od nuly.

Rodina měla zároveň obrovské štěstí. Kdyby se dům začal rozpadat v noci, pravděpodobně by se nedokázali zachránit. „Při tom pomyšlení, že já bych byl na noční ten den a ráno bych si sem přijel vyhrabat rodinu… Radši budu mít zdravé děti a budu bydlet na zahradě v boudě,“ popsal Milan.

Rodina má ale výborné sousedy, kteří jí pomáhají. Azyl našli u sousedky. „Sousedka byla hrozně hodná, že nás tady nechala bydlet. Říká, že můžeme zůstat, jak dlouho chceme,“ popsala Petra Š., žena Milana. Dodala, že jí lidé darovali potřebné věci, včetně postele. „Všem, kteří nám v tomto nelehkém období pomáhají, a to jakoukoliv formou, moc děkujeme. Ať jste naše rodina, přátelé či lidé, které ani neznáme. Moc všem děkujeme,“ poděkoval na facebooku lidem Milan.

Pád domu vyšetřuje policie, ta si vyžádala i odborné posudky. Pokud znalci uvedou, že za destrukcí domu stojí neodborný zásah stavební firmy, bude mít rodina nárok na peníze z pojistky.