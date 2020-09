Byl to úspěšný beauty influencer a youtuber, který měl celý život před sebou. Bohužel s ním i velmi bojoval. Američan Ethan Peters (†17) alias Ethan is Supreme se podle svých přátel potýkal s drogami, které se mu nejspíš staly osudnými. Mladá hvězdička se dle kamarádů podle všeho předávkovala.

Oficiální příčina smrti mladíka je ještě nejasná, i když se ve všech pádech skloňují drogy. S těmi bojoval podle webu The Sun již nějakou dobu. „Nemám slov. Před rokem se obrátil k drogám, aby unesl tlak slávy získané v tak útlém věku. Začal být problematický kvůli vášni pro drogy. Ethan byl závislý a závislost by neměla být zostuzována,“ napsala na twitteru jeho kamaráda Ava Louiseová.

Předávkoval se analgetiky?

„Jsem otevřená diskuzi o příčině jeho smrti, abych zachránila další děcko od percu (slangový výraz pro Percocet – kombinaci opiátového a chemického analgetika – pozn. redakce). Byl tak bystrý a chytrý. Měl žít! Byl mnohem víc než jeho démoni a vy všichni jste. Prosím, sežeňte si pomoc," uzavřela smutně Ava na sociální síti. Influencer byl velmi populární vzhledem ke svému mladému věku.

Na instagramu měl přes půl milionu sledujících a 139 tisíc odběratelů na video portálu YouTube.com. Rodina je ze smrti Ethana v koncích. „Byla to hodná duše, která brala všechny takové, jakými byli,“ uvedl pro Fox News jeho otec Ethan. Jenže to možná není tak úplně pravda. V minulosti se dostal influencer do velkých problémů. Podle zpravodajského portálu BBC byl ostře obviněn z transfobie a rasismu.

