Mladá žena, která byla nalezena bez známek života ve svém domě, byla prohlášena za mrtvou poté, co se ji záchranáři marně snažili oživit. O několik hodin později k ní spěchali znova – tentokrát do pohřebního ústavu, kde nečekaně „ožila“!

Nejmenovaná dívka byla v neděli 23. srpna objevena ve svém domě v Detroitu. Na místě se jí snažili 30 minut oživovat členové z hasičského sboru v Souhfieldu, poté ji však prohlásili za mrtvou. Případ předali místním lékařům, kteří měli podezření na infarkt.

Doktoři ji prohlásili ještě jednou formálně za mrtvou a poté, co usoudili, že se nejednalo o násilnou smrt, ji umístili do pohřebního ústavu podle výběru rodiny. O čtyři hodiny později však zděšený personál pohřebního domu James H. Cole zjistil, že dívka stále dýchá!

„Poté, co ji ohledali v ordinaci v Oaklandu, ji převezli do našeho pohřebního ústavu,“ prohlásil zástupce ústavu. „Po příjezdu k nám náš personál potvrdil, že dýchá, a zavolal záchranku,“ dodal. Na scénu tedy dorazily nouzové pohotovostní jednotky, které ženu urychleně převezly do nemocnice.

Další informace policie v rámci zachování soukromí mladé ženy a její rodiny nesdělila. Podle všeho se jednalo o chybu záchranářů, kteří jí podali léčivo, u kterého jsou symptomy připomínající smrt běžným vedlejším účinkem. Policie mezitím začala pochybení vyšetřovat.