V kalendáři stálo datum 23. června. Odpoledne vyjela hlídka policie, vzápětí pak hasiči a v neposlední řadě záchranáři do Janedrovy ulice v pražských Malešicích. Po střeše tam pobíhal muž v kraťasech a bílém tričku a nikdo nevěděl proč. Drama v pražských Malešicích: Muž (35) několik hodin běhal po střeše a odmítal slézt

Po žebříku k muži, který stál na komínu, vyjela dvoučlenná hlídka policistů z Pohotovostní motorizované jednotky, aby s ním navázala kontakt. Nikdo v tu chvíli nevěděl, že to bude dlouhý a vyčerpávající zásah. Na místo také vyjel vyjednavač, poté druhý a pak třetí ze zásahové jednotky. Pro Blesk všichni tři popsali náročnou službu, která je ten den čekala.

Důležitá je komunikace

Při setkání s muži, o nichž bude řeč, není na první pohled poznat, že jde o vyjednavače. Jeden z nich je kriminalista, druhý slouží u speciální pořádkové jednotky a třetí u zásahové jednotky. Na fotografiích má kuklu. Z bezpečnostních důvodů nemůže odhalit svou tvář. Silvii hledali celých 19 let! Pátrání je u konce - její identitu potvrdila DNA

Všichni tři se ale hned ze začátku rozhovoru shodují na jednom: komunikace je v podobných případech na prvním místě hned od počátku. „Obecně platí to, že když je první kontakt policistů s člověkem, který je v nějaké krizi, chce skočit nebo si chce ublížit, tak vždycky ten kontakt nějaký musí probíhat, vždycky s ním někdo musí mluvit. Ten kontakt tam musí být, kolegové ho tam nemůžou nechat jen tak a čekat, až přijede vyjednavač,“ říká Zdeněk.

Nebyla to jeho premiéra

Jak se ukázalo, muž, za kterým toho dne vyjížděli, měl za sebou nejeden podobný incident. V Děčíně stál na sloupu sedm hodin. Podle informací Blesku pak v Roudnici lezl dvakrát na střechu a ani odtamtud se mu moc nechtělo dolů. Ve všech případech byl pod vlivem drog. Vyjednavači tyto jeho předešlé výstupy ze začátku neznali, když ale zjistili, s kým mají tu čest, změnili taktiku a celkový přístup. Muž v Děčíně šest hodin visel na hromosvodu, pak skočil: Sebevraždu natočili svědci

„Malešice byl případ, kdy jsme vyjížděli na člověka, o kterém jsme nic nevěděli. Teprve v průběhu vyjednávání jsme zjišťovali, o koho jde, proč tam je, jestli už to někdy udělal nebo to zkoušel,“ řekl Zdeněk.

„Kolega měl strašně těžkou úlohu, v tom koši byl první a vyjednával s ním jako první, nic o něm nevěděl. Pro nás to už bylo trochu snazší, my už jsme ty informace akorát v tu dobu získávali a dokázali jsme na to reagovat. Při vyjednávání jsme se podle těch informací přizpůsobili,“ dodává. „Čím více informací o něm máme, tím je to pro nás lepší,“ potvrzuje kolegova slova Radek ze zásahové jednotky.

Pod vlivem drog

Už tak komplikovaný zásah ztěžoval fakt, že byl muž pod vlivem drog. „Největší problém byl, že on byl pod vlivem drog, nebo něčeho, a tam neplatí žádné zásady, to je to jedno procent případů, kdy se na to musí jít trochu jinak, protože se s tím člověkem nedá racionálně mluvit. V 99 procentech, když s někým vyjednáváme, nebo něco řešíme, tak je to o tom, že se snažíme trochu uklidnit emoce a začít nějak racionálně uvažovat, ale když je někdo pod vlivem drog, tak nic z toho nefunguje, v tom to bylo poměrně dost náročné,“ popisuje Michal. Podle něj se pak nedají použít zaběhnuté postupy. Muž hrozil, že skočí z železničního mostu na Žižkově: Po 2,5 hodinách ho odradil vyjednavač

Radek situaci ilustroval tak, že jim muž na střeše něco slíbil a během chvilky to zase popřel. Úmorné vyjednávání se nikam neposouvalo a vyjednavači jako by byli stále na startovní čáře.

Znal jejich postupy

Kvůli tomu, že si výlet do výšek muž nezkusil poprvé, bylo pro tři vyjednavače daleko složitější dostat se mu pod kůži. „Bylo to složité, protože on znal všechny ty naše postupy, je zkušený,“ uvedl Michal. Radek ze zásahovky říká, že v podobných případech není prostor na nějaké vymýšlení, musí se podle něj rovnou jednat.

Když už věděli, jak na muže reagovat, změnili taktiku a díky tomu se jim podařilo ho přimět k tomu, aby přelezl k nim do koše. Co bylo přesnou příčinou jeho jednání, nevědí, údajně se bál projíždějící hlídky městské policie.