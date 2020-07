„Točil se ve vzduchu jako vrtule. Dělal jsem, co jsem mohl,“ řekl zachránce dítěte po incidentu médiím. „Ten druhý muž, co tam byl se mnou, nevypadal, že by se mu podařilo dítě chytit, tak jsem tam vběhl,“ vysvětlil Blanks s tím, že dříve hrál americký fotbal, a tak má chytání trochu naučené a chlapec mu naštěstí dopadl do náručí.

Příčina strašlivého požáru zatím není jasná, děsivé plameny však v bytě uvěznily maminku a její dvě děti. Chlapečka paní Longová hodila z balkónu, aby ho před ohněm zachránila, a dole ho naštěstí chytil hrdinný zachránce. Maminka se vydala do bytu zachránit i svou dcerku Roxanne. „To ona je skutečná hrdinka, obětovala se, aby zachránila životy svých dětí,“ řekl Phillip.

Když dorazili hasiči, mladá máma už bohužel nežila. Její dcerku se jim však povedlo zachránit, přestože v nemocnici prodělala obrovské množství operací. Obě děti jsou momentálně v nemocnici a jsou stabilizované, chlapeček je prý téměř v pořádku. Tuto informaci uvedli známí na stránce gofundme, kde organizují sbírku pro manžela zesnulé Rachel, který zůstal sám se dvěma dětmi a bez domova, který vyhořel.