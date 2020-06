V prosinci roku 2019 otřásl Mukačevskou ulici obrovský výbuch. Plyn v panelovém domě vybuchl a po celé ulici rozházel sutiny. Explozi poté vystřídal rozsáhlý požár. Matěje (†23) na koloběžce srazil mladík v BMW: Řidič (20) z místa ujel!

Tragédie zasáhla Prešov a celé Slovensko. Zemřelo celkem osm lidí, na čtyřicet bylo zraněno. Zasažený panelový dům musel kvůli narušené statice k zemi.

Poslední oběť tragédie

Prešovský okresní soud přišel se smutným rozhodnutím. Emílii (†70), která byla ve 12. patře panelového domu v čase výbuchu, prohlásil za mrtvou! Po ženě se v troskách pátralo, bohužel, tělo se nenašlo.

Smutné rozhodnutí si podle deníku Nový Čas přišla vyslechnout i dcera mrtvé Ingrid (49). Doteď se se svou milovanou maminkou nemohla rozloučit. U tak soudu tekly i slzy. Výbuch v Prešově jí zaživa zpopelnil maminku! Pak přišlo něco nečekaného! Ingrid stále nemůže uvěřit

„Pokud nelze prokázat smrt osoby obhlídkou těla, na návrh blízké osoby to může udělat soud. Pokud by existovaly pochybnosti, zveřejní se výzva, aby se dotyčný přihlásil . Za mrtvého je vyhlášen až po určité době. Tady šlo o to, abychom pomohli paní (...) zkrátit dobu čekání a mohla se se svou maminkou rozloučit,“ uvedl pro Nový Čas koordinátor Informační kanceláře pro oběti Martin Jurica.

Podle Juricy se prokázalo, že žena byla v době výbuchu v bytě. „Fyzikální podmínky neumožňovaly, aby tam člověk přežil," dodal. „Soud po provedení dokazování vyhlásil osobu vedenou v registru pohřešovaných za mrtvou a za den úmrtí určil den 6. 12. 2019," řekla mluvčí prešovského krajského soudu Ivana Petrufová.