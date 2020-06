Povyk na palubě letadla způsobila žena jménem Li, která cestovala z čínského města Si-ning do Jen-čchengu. Před nástupem do letadla se s devětadvacetiletou ženou rozešel přítel. Zdrcená žalem se proto rozhodla utišit smutek půllitrem silné pálenky. Na palubě se posléze sesypala a zničehonic začala mlátit do okénka, které začalo praskat. Letadlo se v té chvíli nacházelo devět kilometrů nad zemí!