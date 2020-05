Ošetřovatelku ze zoo potrhali lvi: Zaútočili, když uklízela klec, je v kritickém stavu

„Byla jsem první, kdo vstoupil do uzavřeného prostoru, byl to jeden z nejděsivějších zážitků, doslova jsem vešla do lvího doupěte!“ řekla Daily Mailu Faye Stockmenová, jedna ze záchranářek. Útok byl podle ní neuvěřitelně brutální a ošetřovatelku našli s mnoha těžkými zraněními, byla prý pokousaná a potrhaná.

„Jsme však trénováni na různé nebezpečné situace a máme k dispozici podpůrný tým,“ dodala Stockmenová. Na pomoc ošetřovatelce dorazily čtyři sanitky a vrtulník a oběť útoku dlouho ošetřovali na místě, než byla převezena do nemocnice, kde je nyní ve stabilizovaném stavu.

Policejní komisař Greg Moore řekl, že policie začala vyšetřovat, jak se incident stal. „Ošetřovatelka zřejmě v kleci uklízela, když ji nečekaně lvi napadli,“ popsal pan Moore. „Dvěma dalším pracovníkům se podařilo lvy zkrotit a odvést, takže záchranáři se k oběti mohli dostat. Tímto jim velmi děkuji za včasný zásah,“ dodal policista.

V této konkrétní zahradě se zároveň často pořádají akce, kdy mohou návštěvníci krmit lvy a jiné velké šelmy. „Dopřejte si životní zážitek, kdy se přiblížíte našim velkým kočkám a pocítíte jejich sílu a majestát. Společně s naším zaměstnancem můžete zvířata nakrmit,“ stojí na stránkách zahrady, kde se incident stal. Ta prý navíc odmítla celou hrůznou situaci komentovat.