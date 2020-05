Vrchním kuchařem iráckého diktátora Saddáma Husajna byl Abu Alí, který pro iráckého vůdce vařil již od osmdesátých let, kdy byl Irák ve válce se sousedním Íránem. Husajn prý dokázal být ke svému šéfovi kuchyně velice velkorysý a kromě obvyklé mzdy mu dával i nějaké peníze navíc, ovšem pokud mu něco nezachutnalo, tak se rozzuřil a to doslova lítaly talíře vzduchem! „Kdo sakra dal tolik soli do omelety?“ měl podle Witoldovy knihy nadávat prezident a zavolal si svého šéfkuchaře na kobereček. Alího pokutoval o značnou část peněz, aby ho potrestal za plýtvání jídlem. „Jednoho dne si vzal, druhý zas dal,“ komentoval počínání diktátora Alí. Zároveň vzpomíná, jak prezident porušoval postní měsíc Ramadán tím, že se vloupal do kuchyně a tam hřešil. No a co bylo Saddámovým oblíbeným jídlem? Rybí polévka. Ryba nakrájená na plátky obalená v mouce, která byla osmahnutá na pánvi v olivovém oleji. K rybě se přidala petrželka, rajčata, sušená rajčata, mandle a vše se ochutilo kurkumou a společně povařilo.

Saddám Husajn | Profimedia.cz