Při čtvrteční nehodě nákladního auta, které vezlo klády, byli v Želetavě na Třebíčsku vážně zranění dva chodci. Auto se převrátilo na bok, uvolněné klády zachytily muže a ženu. Záchranáři se rozhodli kromě pozemní lékařské posádky povolat i vrtulník.

Nehodu navíc zachytil na video řidič jedoucí za nákladním vozem. „Nebyl to příjemný pocit vidět, jak padá... A to nemluvím o tom, když sem viděl starší pár, které to přimáčklo k baráku a rozdrtilo jim to nohy,“ uvedl na facebooku.

"Když sem běžel k té kabině, tak sem uslyšel, jak tam jedna paní naříká... tak sem tam běžel a uviděl, že jsou k baráku přimáčklí dva lidé...," popsal Tomáš CNN Prima NEWS. "Mezitím, co sem volal hasiče, tak tam přiběhl pán s motorovkou a začal tam odřezávat kládu, stihli jsme vyprostit pána... jak jsme ho tahali ven, tak to vypadalo, že ta noha je uplně rozdrcená..."

Šestasedmdesátiletou ženu zpod závalu klád vyprostili až hasiči. Záchranáři podle informací, které poskytl mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček, přepravili zraněné do nemocnic v Jihlavě a Brně. "Na místo jsme vyslali pozemní posádku a také vrtulník letecké záchranné služby. Obě osoby utrpěly vážná zranění."

"Příčinou nehody byla jednoznačně rychlost řidiče vozidla, který nedokázal projet prudkou levotočivou zatáčku," uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.