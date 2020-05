Od úterý vyšetřují slovenští kriminalisté děsivou tragédii v obci Vráble nedaleko Nitry. Slovenku Katarínu polekalo, když rodiče najednou přestali zvedat telefon. Vyrazila s tetou do jejich domu a našla je mrtvé!

Svého tátu Ladislava objevila v garáži. Ležel v kaluži krve a na svou mámu Eriku narazila v kuchyni. Na zádech měla viditelnou bodnou ránu! Brutální vražda manželského páru? Dcera našla jejich těla v kaluži krve!

TV Markíza navíc uvádí, že u muže policisté nalezli granát, o který se musel postarat pyrotechnik. Policie zajišťovala stopy a důkazy ještě na druhý den. Podle serveru Plus Jeden Deň prohlíželi i zaparkované auto před bránou domu. Na zadní části se měly nacházet krvavé stopy!

Ještě včera si natírali plot

Poklidná Kukučínová ulice byla den po zásahu policie prázdná, sousedé seděli doma, nikdo nepracoval na zahradách. Lidé nechápou, co se v domě mohlo stát! „Když jsme se potkali, vždycky jsme prohodili pár slov. Byli to opravdu zlatí lidé, nemohu na ně říct křivého slova. Pomohli, když mohli, nikdy si na nic nestěžovali. Soused nám byl nedávno opravovat poštovní schránku,“ uvedla pro server žena, která se s párem dobře znala.

Byl to prý bezkonfliktní pár. „Nikdy jsme je neviděli a ani neslyšeli se hádat. Vypadali spolu šťastně, pochybuji, že by jeden z nich zkratoval a způsobil takové neštěstí,“ pokračovala zdrcená sousedka. „Žádné hádky, ani alkohol. Oba byli slušní lidé,“ dodala. Našli těla Přemysla (†57) a Marie (†72)! Ležela na dně Želivky, potvrdil končící šéf mordparty Mareš

Někdo je zavraždil!

Obyvatelé obce jsou tragédií zdrceni. „Podle mě je někdo zavraždil. Ani jeden z manželů by něco takového neudělal, tvrdím, že to musel udělat cizí člověk. Nevím ale, jaký by k tomu měl důvod,“ řekla sousedka.

Podle ní by se do domu možný pachatel dostal zezadu přes zahradu. Tudy údajně mohl jít nepozorovaně. „Vjezd do ulice snímá kamera namontovaná na rohu prodejny aut. Možná něco zachytila,“ popsali možnou stopu sousedé.