Berounští policisté vyšetřují nález mrtvoly v lomu Velká Amerika! Tělo nalezl kolemjdoucí. Policie si myslí, že by mohlo jít o pád z výšky.

V pátek dopoledne vyjížděli policisté společně s hasiči do lomu Velká Amerika na Berounsku. Kolemjdoucí tam nalezl tělo muže. „Byla nalezena mrtvola muže bez totožnosti, věk cca 50 let. Byl tam zřejmě delší dobu, předběžně to vypadá na pád z výšky,“ uvedl pro Blesk policejní mluvčí Pavel Truxa. Tragédie ve známém lomu Velká Amerika: Po pádu tu zemřela mladá žena

Policisté místo zadokumentovali, tělo ohledali a hasiči ho poté z těžko přístupného terénu vyprostí. Přesnou příčinu úmrtí budou policisté vyšetřovat. V lomu Velká Amerika nejde o první nešťastnou událost. Naposledy na místě zemřela mladá dívka. Její život skončil po pádu. Nepomohl ani rychlý zásah vrtulníku.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.