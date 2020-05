Za to, že přišel o přítelkyni, se mladík (29) z Klatovska rozhodl pomstít tak, že rozmlátí auto muži, kterého považoval za svého soka. Spletl se ale a škodu 170 000 způsobil úplně jinému člověku.

Případ se stal koncem února, nyní však podle serveru novinky.cz podal státní zástupce žalobu. Pomstychtivému muži za způsobené škody hrozí až rok vězení. Majiteli zničeného auta se prý už omluvil a slíbil, že škodu zaplatí.

Ke svému útoku si muž vybral Volkswagen Touareg, který byl zaparkován nedaleko domu mladíkovy bývalé přítelkyně. Proto se domníval, že patří jejímu novému partnerovi. Krumpáčem proměnil automobil v bezmála nepojízdný vrak. Přivolaní policisté měli muži naměřit 1,5 promile alkoholu.

„Byl jsem hodně rozčílený a v tu chvíli jsem si myslel, že to auto je jeho. Jak jsem vůz rozbíjel krumpáčem, si už nepamatuji. Nevím ani, kam jsem ho zahodil. Celé to trvalo jen krátce, sedl jsem pak do auta a odjel domů,“ řekl údajně muž.