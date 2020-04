Chlípného producenta Weinsteina obvinili z dalšího sexuálního zločinu: Měl napadnout ženu v hotelu!

Prokuratura v americkém Los Angeles v pátek obvinila bývalého filmového producenta Harveyho Weinsteina z dalšího sexuálního zločinu. Obvinění se týká sexuálního napadení ženy v hotelu v Beverly Hills v květnu 2010, uvedla agentura AP. Weinstein byl v polovině března uznán vinným ze znásilnění a sexuálního nátlaku z let 2006 a 2013 a odsouzen na 23 let do vězení.