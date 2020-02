Měla to být rutinní záležitost, ovšem ta se změnila v zážitek, na který hasiči z Protivanova nikdy nezapomenou. V pondělí vyráželi odklidit padlý strom přes cestu. V tu chvíli se však zvedl vítr a začal lomcovat dalšími stromy, které jeden po druhém začaly padat jako domino přímo do míst, kde ještě před chvíli hasiči stáli!

Orkán Sabina se přehnal Českou republikou a zanechal po sobě mnoho škod. Potrápil hlavně hasiče, kteří vyráželi neustále do terénu, aby ze silnice odstranili popadané stromy. Padlý smrk přes cestu v pondělí vyrazili odstraňovat i dobrovolní hasiči z obce Protivanov v Olomouckém kraji, který znemožnil průjezd řidičům mezi obcemi Protivanov a Žďárná.

„Právě vyrážíme na technickou pomoc mezi Protivanovem a Žďárnou,“ uvedli hasiči v příspěvku na sociální síti facebook. „Strom přes komunikaci, takový ‚obyčejný‘ zásah,“ dodali. Ovšem takový »obyčejný« zásah se ve zlomku vteřiny změnil dočista v boj o holý život.

Hasiči dokončili svou práci a vydali se zpět k vozu. Zničehonic se ale zvedl vítr, který začal lomcovat se stromy kolem cesty. V tu chvíli to dočista začalo vypadat jako v apokalyptickém filmu.

„A v tom přichází silný poryv větru, který kácí další stromy přesně do míst, kde jsme před dvěma minutami pracovali,“ uvedli hasiči ve videu publikovaném na sociální síti facebook. „Jenom technická pomoc... Pořezat strom umí každej druhej... To napadne hodně lidí, když nás vidí vyjíždět na výjezd ve větru... Že jsou to ale vůbec pro nás nejrizikovější zásahy, kde se pohybujeme v hodně nebezpečném prostředí, kde ani nemůžeme ovlivnit, co bude následovat, to už si moc lidí neuvědomí...“ napsali hasiči do popisku videa s tím, že při pondělním zásahu nad nimi dozajista držel ruku anděl strážný.