Oheň propukl podle Daily Mailu v budově Wilshire & Barrinton krátce po půl deváté ráno místního času. Požár vznikl v šestém podlaží odtud se ale rychle rozšířil do podlaží sedmého.

Několik lidí bylo evakuováno helikoptérou, která je zachránila ze střechy. Kolik lidí vylezlo z oken, aby uniklo infernu, je nejasné. Na Twitteru se objevilo video s nešťastníkem, který si tak pokusil zachránit život. Naštěstí mohl být evakuován.

Minimálně jedna osoba musela být po zranění oživována. Ve stejné budově již přitom propukl požár v roce 2013. Zraněno při něm bylo osm lidí.

Jak uvedla televize Fox 11, na místě zasahovalo více než 300 hasičů a nakonec se jim podařilo všechny obyvatele zachránit. Lehké zranění utrpělo i tříleté dítě. Příčinu požáru vyšetřují úřady, které mají podle Fox 11 podezření, že mohl vzniknout cizím zaviněním.

Fire on Wilshire & Barrinton outside our office #Brentwood pic.twitter.com/kI4nVUxYHr