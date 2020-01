Podle komentáře u příspěvku k tomu došlo při čekání na vlak v Egyptě. Dívka spadla do kolejiště v okamžiku, kdy se blížila přijíždějící souprava. Její otec ani chvilku neváhal a skočil za ní, aby ji mohl chránit vlastním tělem. Na případ upozornily stránky Tn.cz.

Otřesná nehoda na Kolínsku: Mezi čtyřmi zraněnými je i těhotná žena

Video natočil jeden z přihlížejících a následně jej vložil na internet. Můžeme tak vidět několik děsivých sekund, kdy táta nehybně svírá svou dcerku a snaží se ji uchránit před projíždějícím vozem.

Dads are superheroes.



A girl fell on to train tracks in Egypt. Her dad jumped behind her, hugged her and shielded her little body till the moving train passed.



They both survived. @akhbarpic.twitter.com/bwdSwvb9vW