Nic není dost nebezpečné a nepřístupné, pokud jde o pořízení dokonalé fotografie. To je heslo, jímž se řídí velká skupina mladých lidí, kteří se řadí mezi milovníky sociálních sítí a denně přidávají na svůj Facebook a Instagram takzvané selfie. Čím lepší a exkluzivnější místo pořízení, tím lepší. A že při tom mohou lidé přijít o život? To už je vedlejší.

Příkladem takového chování se před pár trýdny stala britská modelka a cestovatelka Madalyn Davisová z Lincolnu, která zemřela na své cestě do Austrálii poté, co vyrazila na párty a v noci se rozhodla, že si pořídí dokonalou fotografii Sydney z jednoho z útesů v takzvané Diamantové zátoce. Vše ovšem skončilo pádem z třicetimetrové výšky, který mladá cestovatelka zákonitě nemohla přežít. Zaplatila tak vysokou cenu za to, že chtěla fotografií potěšit svých 14 tisíc sledujících.

Abychom ale byli upřímní, Madalyn není zdaleka jedinou osobou, která na podobné chování tvrdě „dojela“. V roce 2018 vydala americká Národní lékařská knihovna studii, podle které při pořizování selfie přišlo o život mezi lety 2011 až 2017 přibližně 256 lidí. Ročně to dělá více úmrtí, než způsobí třeba žraloci. Odhad je ovšem velmi hrubý a dá se očekávat, že skutečné číslo je ještě mnohem vyšší.

Jako odstrašující příklad lze použít výměnnou studentku z Jižní Korei Hyewonu Kimovou (†23), která přišla o život při pořizování fotografie „ve skoku“ přímo na okraji vysokých bílých útesů na pobřeží Velké Británie. Na podobných místech ale bohužel panuje vždy silný vítr, který zapříčinil, že se Jihokorejka zřítila dolů. Policie pak v jejím telefonu našla řadu „nebezpečných“ fotografií.

Další otřesný případ se odehrál v roce 2015 v nejstarším národním parku na světě Yellowstone v americkém státě Wyoming. Při pořizování selfie s bizonem tu nebezpečné zvíře potrhalo pět turistů. I proto jsou nyní v oblasti parku značky, které hlásají: Žádný obrázek nestojí za to, abyste ublížili sobě, ostatním nebo parku. Pořizování selfie se v minulosti stalo problémem třeba i na nejvyšší hoře světa Mount Everest, kde v květnu roku 2019 tvořili při výstupu na vrchol takové fronty horolezců, že tam kvůli umrznutí přišlo o život několik lidí. Lezci prý na vrcholu trávili zbytečně mnoho času, mimo jiné i kvůli pořizování selfie ze svých telefonů.