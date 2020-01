Policista nepřiměřeným zákrokem zabil opilého řidiče: Stát po něm teď vymáhá milion korun

Když bylo Jaroslavu Kraftovi 34 let, dostal se jako člen policejního sboru do pořádného průšvihu. Opilého ujíždějícího řidiče po dopadení zbil tak moc, že muž později na způsobená zranění zemřel. Kraft si odseděl dva roky, stát rodině zaplatil téměř milionové odškodné. A to teď vymáhá po Kraftovi.