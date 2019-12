Hrůzostrašná srážka obřích výletních lodí: Jedna rozpárala druhou! Panika, křik, evakuace cestujících

Děsivě vypadající video zachytilo srážku dvou obřích výletních lodí, na kterých cestovalo několik stovek na luxusní dovolenou natěšených cestujících. „Znělo to jako velká exploze,“ popsali nehodu v mexickém přístavu Cozumel přihlížející. Na videích, která se objevila na sociálních sitích, to vypadá, jako by jedna loď přídí doslova rozpárala několik pater na zádi druhé lodi.

„Narazí do nás,“ ozývaly se panické výkřiky z další lodi. Srážku výletních kolosů, které oba patří jedné společnosti, natočilo několik cestujících z okolních lodí. „Omlouvám se za ty výrazy, ale vidět jednu loď, co narazí do druhé, byl poněkud šok,“ komentuje peprné výrazy na videu další autor záběrů.

„Carnival Glory právě narazila do Carnival Legend a málem narazila do Oázy moří,“ říká další přihlížející.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L — Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019

Otřesení cestující byli evakuováni z prostorů jídelny na 3. a 4. palubě lodi Carnival Glory. „Musíme vyhodnotit všechna poškození. Několik lidí bylo při srážce lehce zraněno,“ reagovala společnost na nehodu. „Ani u jedné lodi neevidujeme pokles plavby schopnosti,“ ujišťuje společnost. „Cestujícím z lodi jsme jako kompenzaci poskytli aktivity v přístavním městě Cozumel. Další plavby lodí nejsou ohroženy,“ uvedla společnost.

Sebevražda na luxusní lodi! Aleš Háma byl u toho a popsal, co se dělo

Podle místních médií Carnival Glory narazila do Carnival legend, když opouštěla přístav. „Všechna poškození lodi jsou nad vodní hladinou,“ píše Morgan Saxton z KUTV News. Z obrázků, které se objevily na sociálních sítích, je patrné, že Carnival Glory má řadu vybitých a zdeformovaných oken. Na zádi bylo poškozeno několik balkónů, které nyní vypadají, jako by u lodi jen povlávaly.

Loď Carnival Glory vyplouvala z New Orleans a byla na týdenní plavbě po západním Karibiku. Carnival Legend byla taktéž na týdenní plavbě, ale vyplouvala z floridské Tampy.

Podle oficiálního vyjádření společnosti Carnival byla Carnival Legend již ukotvena a Carnival Glory do ní narazila při manévrování v docích.

„Srážka nebyla tak silná. Bylo to, jako by do nás narazila velká vlna,“ popsala srážku cestující Mary Anne McKinley z lodi Carnival Legend. To cestující z Carnival Glory náraz pocítili mnohem silněji.