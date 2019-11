Brit popsal horor v thajském vězení: Kamaráda zbili a umřel mi v náruči

Thajské věznice se obecně považují za jedna z nejhorších míst, kam se člověk může dostat a bohužel to vlastně není ani nic složitého. Své by o tom mohl vyprávět Brit Kai Isaacs, kterého v Thajsku zavřeli za to, že mu propadlo třicetidenní vízum, čímž mu začaly pořádné problémy.

Táta od rodiny na příkaz policie strávil dlouhé měsíce v nechvalně proslulém Mezinárodním detenčním centru v Bangkoku (IDC). „V jedné místnosti tam bylo i 150 lidí, kteří spali po desíti v řadách na zemi. Byly to nejhorší tři měsíce v mém životě,“ přiznal Kai časopisu Sunday People.

Na cele, kde se v jednu chvíli koncentrují obyvatelé i ze 47 států, prý bylo horko, puch a hluk. „Byli tam i usvědčení teroristé. Takový, které jejich vlastní země nechtějí a oni tam tak musí trávit i celé roky. To oni to místo vedou,“ popsal situaci v centru Brit, který teď pomáhá FBI rozkrýt vraždu Američana, jíž byl v cele svědkem. I takové totiž thajské vězení je.

„Američany moc nemusí. Když tam přišel Rickey McDonald, okamžitě o něm všichni věděli. Byl tam jen čtyři dny, než zemřel,“ uvedl smutně Kai. „Bili ho, bili, bili a zase bili. Taky ho tam mučili tím, že nedostával vodu. Každý tam sice dostal prázdnou třílitrovou nádobu na ni, ale tekla jen hodinu denně. Když si chtěl načepovat, bili ho,“ upřesnil strašlivá muka muž. Tělo pohřešované milionářky našli v lednici: Vrah ho zalil betonem!

Kai přiznal, že mu bylo Američana líto a snažil se pro něj vodu získat, dokonce ho bránil před útoky spoluvězňů. „To mě pak popadli a skopali. Ale nikdy jsem pořádně nedostal, měli ke mně totiž alespoň trochu respektu, byl jsem tam celkem dlouho, mnohem déle než ostatní lidé ze Západu,“ vysvětlil. „Jedno ráno mi ten Američan ale umřel v náručí. Selhalo mu srdce. Bylo to strašné a já tam pak musel být ještě čtyři týdny,“ dodal. Teď doufá, že pomůže FBI vyřešit složitou situaci okolo vraždy muže z Kentucky, k níž došlo 21. května letošního roku.

Brit do Thajska přiletěl za svojí přítelkyní v srpnu loňského roku na běžné třicetidenní turistické vízum. Bohužel pro něj se mu ale nepřevedly peníze a on zůstal bez prostředků. Zpětně přiznává, že pak udělal největší chybu. V zemi zůstal déle a do března letošního roku navštěvoval kamarády a snažil se něco vydělat, než konečně kontaktoval ambasádu. Ta mu poradila, aby se šel sám přihlásit, ale varovala ho, že nejspíš skončí v poutech. Na soud čekal pět dní, než mu uložil pokutu přibližně tři tisíce korun a devět dní vězení. Zbytek času v Thajsku pak strávil Kai právě v IDC, než se konečně dočkal a mohl odletět zpět do Velké Británie.