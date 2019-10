Vasil Z., který dlouhá léta žije v Praze, se dostal do sporu se svou partnerkou kvůli domu. Ten měl Vasil sice postavit, ovšem vlastníkem byla právě jeho partnerka, která ho z domu nakonec vystěhovala. To muže rozčílilo natolik, že na ni vytáhl nůž a ženu ošklivě pořezal! Po útoku nakonec čepel obrátil proti sobě. Jeho družka byla převezena s ošklivými zraněními do nemocnice. V péči lékařů skončil i Vasil. Zatímco se muž zotavoval v nemocnici, soud rozhodl o jeho vzetí do vazby.

Žena (†24) se musela dívat, jak jejím dětem (†4 a †5) vrah řeže hlavy: Teprve potom zabil ji

V pondělí však musel být z vazby propuštěn. Od doby, kdy do ní byl vzat, uplynula již tříměsíční lhůta. Soudkyně totiž měla tři měsíce na to, aby rozhodla, zdali je nutné vazbu prodloužit. Ovšem podle informací deníku Mladá Fronta Dnes soudkyně zasedání naplánovala na 14. října. Doba prodloužení však uplynula o tři dny dříve, v pátek. „Na chybu sama upozornila a neprodleně o tom uvědomila Krajské státní zastupitelství v Praze a předsedkyni zdejšího soudu. Nyní se prošetřuje pochybení, za jaké situace k němu došlo, zda to byla nepozornost soudkyně, nebo systémová chyba,“ uvedla mluvčí soudu Zuzana Steinerová.

„Je to naprosto příšerná záležitost, že se něco takového mohlo stát, protože lhůty, které jsou stanoveny, se prostě musí dodržovat a je jedno, jestli to byla chyba soudkyně nebo její kanceláře. Obávám se, že opětovně vzetí obviněného do vazby není možné, protože by neobstálo před Ústavním soudem,“ vysvětlil situaci viceprezident Soudcovské unie ČR a trestní soudce táborského soudu Petr Černý.

Bití, hladovění a znásilňování od 11 let: Lukáš obvinil z nejohavnějších krutostí rodiče, k soudu nepřišel

„Na soudce je často kladeno velmi mnoho případů, které musí řešit. I když by se taková fatální chyba stát neměla,“ uvedl zdroj pro Mladou Frontu Dnes. Za této situace vzít znovu muže do vazby za stejný zločin nelze. Vasil Z. tedy není ani trestně stíhán na svobodě, může vycestovat do zahraniční a nikde se nemusí hlásit. Partnerka, kterou Vasil napadl, je v současné době pod ochranou policie.

Pochybení na straně soudkyně i státního zástupce vidí i Vasilův obhájce Štěpán Ciprýn. Tvrdí ale, že jeho klient neplánuje útěk nebo další napadení expartnerky. „Celá ta událost ho velmi mrzí a je připraven akceptovat trest. To, co se stalo, bylo extrémní vybočení ze způsobu jeho života, incident ovlivnil i alkohol a to, že jej partnerka vyhodila na ulici,“ vysvětlil advokát.

Podobných případů česká justice pamatuje již víc - nejslavnější je asi ten Roubalův. V roce 1997 soudce Jiří Horký zapomněl prodloužit vazbu známému vrahovi Ivanu Roubalovi, policisté ho za jiný zločin ale zadrželi hned po opuštění věznice. V roce 2016 liberecká soudkyně Lenka Zhoufová propásla prodloužení vazby u drogového dealera, na rozhodnutí ale změnila datum. Na její podvod se přišlo a muž vazbu později stejně opustil. Soudce Martin Parolek letos v Teplicích údajně kvůli své chybě způsobil propuštění muže podezřelého z násilí proti prostitutkám. Případ řešil totiž v přípravném i řádném jednání, což nesmí.