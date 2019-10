Senior na Táborsku zemřel po nehodě, s autem sjel do příkopu.

Osmašedesátiletý muž zemřel v sobotu odpoledne po nehodě u obce Řípec na Táborsku. S autem Škoda Octavia sjel 12. října ze zatím neznámých příčin ze silnice do příkopu. Jedním z důvodů mohl být zdravotní problém.

Nehoda se stala kolem 15:30. Na místě zasahovala zdravotnická záchranná služba. "Muže ošetřili a převáželi do nemocnice. I přes veškerou péči při převozu do nemocnice zemřel," řekla ČTK krajská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Podle prvních informací z místa nehody je možné, že za havárii mohla řidičova zdravotní indispozice. Přesné příčiny a okolnosti nehody vyšetřují táborští policisté.