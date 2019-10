Slováci nutili ve Skotsku ženy k prostituci. Prodávali je i do nucených manželství

Tři Romové z východu Slovenska byli u soudu ve skotském Glasgow uznáni vinnými z vykořisťování mladých žen, které byly nuceny k prostituci či prodávány do manželství, uvedl zpravodajský web BBC. Spolu se dvěma muži ve věku 31 a 61 let a 28letou ženou byl odsouzen ještě čtvrtý člen gangu, původem z Nepálu. Výši trestu se čtveřice dozví příští měsíc.

Odsouzená trojice slovenských občanů, která vinu odmítá, pochází stejně jako většina jejích obětí z města Trebišov ležícího poblíž hranice s Ukrajinou. V Glasgow skupina moderních otrokářů operovala mezi lety 2011 a 2017.

Svým obětem slibovala lepší život a zaměstnání, ženy ale po převozu do Skotska prodávala do podvodných sňatků za 3000 až 10.000 eur (77.000 až 258.000 Kč). Některé z nich nutila k prostituci. Klienty zločinecké organizace byli hlavně muži z Pákistánu, kteří se chtěli stát občany Evropské unie. Těhotná žena (24) odešla za lepším do Skotska: Prodali ji Nepálci za 286 tisíc!

Počínání čtveřice pachatelů policie označila za odporné. O jejích aktivitách se poprvé dozvěděla už v roce 2014, zatčení podezřelých ale bylo možné až po složitém tříletém vyšetřování, na kterém se podílely i mezinárodní agentury Europol a Eurojust. Policisté podle BBC během vyšetřování pomohli více než desítce obětí ve věku 18 až 25 let.

"Je to ohavný zločin," řekl detektiv Steven McMillan, který policejní operaci vedl. "Je hrozivé pomyslet, že lidé považují za přijatelné kupovat a prodávat jiné lidské bytosti jako zboží a vůbec se neohlíží na dopady, na trauma, které jim to způsobí," dodal. Sexuální otrokyně Epsteina (†66) masírovala nohy tvůrci Simpsonových: Měl plesnivé nehty, naříkala

Jde již o několikátý podobný případ z posledních let. Na začátku září slovenská policie ohlásila zatčení členů gangu, kteří devět let zotročovali oběti v Anglii. Loni britské soudy poslaly do vězení za obchodování s lidmi nejméně dvě skupiny ze Slovenska. V jednom z těchto případů pocházely oběti i z České republiky.