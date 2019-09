Lidé na internetu oplakávají smrt íránské feministky a bojovnice za ženská práva Sahar Chodajáríové. Devětadvacetiletá univerzitní studentka zemřela v nemocnici v Teheránu poté, co se zapálila před budovou tamního soudu. Učinila tak na protest proti přísným zákonům, které ženám v zemi nepřiznávají stejná práva jako mužům. Zástupkyně něžného pohlaví nesmí třeba ani na fotbalové stadiony.

Lidé na sociálních sítích Sahar Chodajáríovou znají spíše jako dochtar-e ábí neboli modrou dívku. Devětadvacetiletá dívka si takovou přezdívku vysloužila kvůli své vášni pro fotbal. Studentka univerzity byla velkou fanynkou íránského fotbalového týmu Esteqlál (Nezávislost), jehož barvou je modrá. Proto se často zahalovala do modrých šátků a nosila modré oblečení.

Sahar si celý život přála, aby si mohla sednout na tribunu stadionu Ázádí (Svoboda) v Teheránu, to jí však nikdy nebylo umožněno. V Íránu panuje silná patriarchální kultura, která ženám neumožňuje zúčastnit se fotbalových utkání, stejně tak jako zpívat, tančit na veřejnosti či chodit prostovlasé. Sahar se proto v březnu rozhodla, že se malou lstí dostane na stadion a bude alespoň pár chvil sledovat fotbalový zápas. Převlékla se proto za muže, ovšem na stadion se stejně nedostala. Byla zastavena policií a místo fandění svému milovanému týmu, strávila tři noci ve vězení. Její sestra uvedla pro íránská média, že se Sahar se potýká s psychickými problémy, což by jí mělo pomoci k mírnějšímu trestu.

Před týdnem se však podle britského deníku The Guardian dozvěděla, že by mohla za mřížemi strávit až půl roku. Sahar, která odmítla jít do vězení, se uchýlila k strašlivému činu. Šla před budovu soudu a zapálila se. S popáleninami na 90 % těla skončila v nemocnici, kde po týdnu zemřela. Její smrt šokovala lidi na internetu, kde její odhodlanost bojovat za ženská práva obdivovalo mnoho mladých žen nejen v Íránu, ale i za hranicemi. Sahar se stala symbolem vzdoru proti tamní patriarchální kultuře a boje za posílení ženských práv. Sahar měla i mocné podporovatele. Na Írán dokonce apeluje šéf Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) Giani Infantino, který naléhá, aby ženy mohly navštěvovat fotbalová utkání.