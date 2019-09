Písečtí policisté ve čtvrtek vyjeli k nevšednímu zásahu. V průmyslové zóně u ulice Za Pazdernou totiž pracovníka místní firmy při vykládání zboží uštkl had, který byl v jedné z beden. Had se po útěku odplazil neznámo kam, kousnutý muž putoval do nemocnice.