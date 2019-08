Už 17 let od tragédie v pražském metru: Rus tu odpálil granát a zabil policistu, pak se oběsil v cele

V pátek 2. srpna uplynulo už 17 let od jednoho z nejhorších činů se znaky terorismu na území České republiky. V roce 2002 došlo k odpálení ručního granátu ve stanici Muzeum na lince A pražského metra. Detonaci způsobil Rus Alexandr Semjonovič Kručinin, který navíc na místě ještě těžce zranil staršího muže a zabil policistu. S sebou měl i další důmyslné, podomácku vyrobené zbraně. Trestu se vyhnul. V cele spáchal sebevraždu oběšením.

Kručinin (†53) byl podle pozdějšího vyšetřování policie životem zdeptaný, zklamaný muž. Když se mu zhroutil celý svět, rozhodl se mstít. V České republice žil od roku 1996. Pracoval tu jako stavební dělník. Jeho manželka spáchala sebevraždu, ze které se nikdy nevzpamatoval, myslel si, že ji někdo zabil. V Praze měl dva syny. Úřady mu navíc neschválili žádost o prodloužení pobytu. Rozhodl se tedy jednat. Zlobil se na všechny a všechno.

V osudný den druhého srpna okolo 18. hodiny nakráčel Alexandr Semjonovič Kručinin do metra ve stanici Muzeum. S sebou měl ruční granát, po domácku vyrobené kopí, tedy v překladu nůž přidělaný na tyči, ruční tříhrannou zbraň v kombinaci s boxerem, jednohlavňovku podobnou střílející tužce, dvouhlavňovku spojenou s nožem a co víc, unikátní osmihlavňovou pistoli ukrytou v krabičce od cigaret Malboro. Vše si bývalý inženýr ve zbrojním průmyslu vyrobil sám. V kombinaci s jeho vážným psychickým stavem to byl vražedný koktejl okolností.

Atentátník nejprve na nástupišti začal řvát, že má v ruce trhavinu, kterou použije, což také udělal. Vzal granát a vhodil jej do kolejiště. Pak nastala ohlušující rána. Následně se začal chovat nekontrolovatelně a agresivně. Nejprve kopím zaútočil na staršího muže, jehož těžce zranil. Nevinné civilisty se pak snažil bránit policista Ján Mato (†39). Toho na místě zavraždil, přičemž se to samé chystal udělat i jeho kolegyni. V ruce mu však selhala střelná zbraň. Následně ho po jeho řádění konečně zadrželi.

Krátce po činu se spekulovalo o tom, že byl v době činu opilý, ale podle policie to tak nebylo. Věděl přesně, co dělal. Svým jednáním chtěl prý upozornit na špatné zacházení s cizinci na našem území. Policie ho pak obvinila z vraždy, pokusu o vraždu a obecného ohrožení, následně putoval do vazby. Ve věznici na Pankráci si pobyl dohromady 26 dní. Ve čtvrtek 29. srpna 2002 si ve své cele upletl škrtidlo z prostěradla, zavěsil jej na mříž u okna a oběsil se. Za katrem byl v té době sám, jeho spolubydlící byl zrovna u soudu. Kručininovy unikátní zbraně skončili v policejním muzeu a slouží jako smutná vzpomínka na jeho čin.