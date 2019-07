Maminka 21 let ztraceného Honzíka exkluzivně pro Blesk: Šéfovi pražské mordparty nevěřím!

Jednadvacet let uplynulo od zmizení Honzíka (tehdy 9), syna Ivany Nejedlé (49), z Prahy. Už se nenašel. Jeho máma si až nyní, a to u Ústavního soudu, vybojovala právo nahlédnout do policejního spisu. Blesku se svěřila, jak to bylo obtížné. Šéfa pražské mordparty Josefa Mareše (55) obviňuje z necitlivosti, z nepřipravenosti, z toho, že ji nebral vážně, mluvil hlavně o sobě a vyděsil její dceru.

Jak dlouho jste usilovali o možnost nahlédnout do policejního spisu?

„Hodně se o to snažil manžel, já se o to také párkrát pokusila, ale marně.“

Jak to vyšetřovatelé zdůvodňovali?

„Mně řekli, že to nejde, že je to pátrací spis a že by to mohlo jít až po dvaceti letech od Honzíkova zmizení, až to bude promlčené. Je hrozné takto čekat a nemoci nic dělat.“

Nikdy k vám policie nebyla vstřícná?

„Jak jsme pořád posílali dopisy, jednoho dne v roce 2017 mi zavolal kriminalista Josef Mareš, abych s dcerou přišla a že budeme moci do spisu nahlédnout. On že si ho také nastuduje a odpoví nám na otázky.“

Tak to už bylo něco...

„Nebylo. Když jsme tam přišly, řekl, že mu volal někdo z vedení a že žádné nahlížení do šanonu nebude. Nabídl ale, že naše otázky zodpoví, ale že toho moc není. Zarazilo mě, že tam měl jen tři šanony. Když jsem byla před lety u pátračů, ukazovali mi skříňku plnou dokumentů, které se týkaly Honzíkova zmizení.“

Zeptala jste se, proč je jich tak málo?

„Řekl mi, že tenkrát se víc konalo a moc se nepsalo.“

Odpovídal?

„Už z naší písemné žádosti věděl, co nás zajímá, a mohl se na to připravit. Fakticky nám ale na nic neodpověděl. Ptala jsem se ho například na jména lidí, kteří byli vyslechnuti, a on řekl, že si jména nepamatuje a že to neví. Přitom říkal, že si spis nastudoval.“

O čem jste se tedy bavili?

„Mluvil hlavně o sobě, co vyšetřovali, a když našli vraha po dvaceti letech, když to bylo promlčené, tak že mu mohl jen říct, vím, že jsi to ty. Dával nám najevo, že pátrání po Honzovi je stejně jedno. I kdyby nikoho nepotrestali, pro mě by mělo cenu už to, že bych věděla, co se stalo.“

Z vašeho hlasu je zřejmé, že jste na něj hodně rozzlobená.

„Nevím proč, ale pak nám líčil, co se děje s mrtvolou, když se člověk utopí (pozn. red. - jednou z vyšetřovacích verzí je, že Honzík utonul v rozvodněné Vltavě). Popisoval, že se to pokoušeli zjistit, že házeli čtvrtky, půlky a celý prasata do vody z mostu. Říkal nám, jak to pak vypadá, to už se dcera děsila.“

Vy jste na to nic neřekla?

„Nechala jsem ho, ať se vypovídá. To přece ale není normální, kdo by tohle řekl rodiči? Jsem realistka a je mi také jasný, co se může dít s tělem ve vodě, ale nepotřebuju to poslouchat na policii.“

Co vás ještě zajímalo?

„Chtěla jsem vědět, proč psy nasadili až po třech dnech a ne hned. Divil se tomu tehdy i policejní psovod. Chtěli jsme také psa cvičeného na vyhledávání těla pod vodou. Řekl mi, že to takhle nefunguje, že je to jenom v televizi. Hrozně si protiřečil. Najednou začal říkat, že teď už je to jiný, že vedl vyšetřování případu ztracené Aničky z Prahy, že díky němu se to objasnilo a že tehdy hned nasadili psy. On si snad myslel, že jsme úplně hloupé.“

Jaký dojem ve vás toto setkání zanechalo?

„Byl to šok. Člověku jde o osud vlastního dítěte, tohle nemůže brát vážně. Odcházeli jsme a já nevěřila, že je to pravda.“

Soud na straně maminky

Policie odmítala nechat Ivanu Nejedlou nahlédnout do spisu, v němž je uvedeno, jak se po Honzíkovi pátralo, protože prý nebyly zahájeny úkony trestního řízení, a tak matka neměla postavení poškozené a spis byl veden jako pátrací. Ústavní soudci ale v úterý dospěli k závěru, že policie takovým postupem porušila právo na ochranu rodičovství i právo na účinné vyšetřování. Policii tedy zakázali, aby v porušování práv pokračovala. V praxi by to mělo znamenat, že se matka dostane k obsahu spisu.

Co se stalo v roce 1998

V lednu 1998 si devítiletý Honzík na mámě vyprosil, aby ho pustila ke kamarádovi na počítač. Kousek od domu v Podolské ulici Honzík ještě potkal dětského lékaře. Ten se ho ptal, kam jde. Pak už chlapce nikdo neviděl. Když asi o hodinu překročil dobu, kdy se měl vrátit domů, začali ho rodiče hledat. Nezůstala po něm ale ani stopa. Rodina za nalezení Honzy slibovala nejprve 100 tisíc a později částku zvýšila na milion. Veškerá snaha byla marná.

Kdo je Josef Mareš

Kriminalista Josef Mareš je šéfem pražské mordparty. V říjnu 2010 vedl tým, který pátral po Aničce J. (†9) z Prahy a dopadl jejího vraha. Detektivové pod jeho vedením také zatkli pražského taxivraha. Ve svých začátcích působil například v týmu, který vyšetřoval orlické vraždy. V posledních letech vstoupil ve známost jako spoluautor scénáře ke krimiseriálu Případy 1. oddělení.