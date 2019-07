Zoufalá rodina prosí o pomoc: Karel (43) je dva měsíce nezvěstný, naposledy byl v Praze

Pohřešovaným mužem je třiačtyřicetiletý Karel Cseh z Karvinska. Policie po něm vyhlásila pátrání 10. července, avšak rodina, jež má o svého příbuzného strach, o něm neslyšela mnohem déle. „Je nezvěstný 2 měsíce. Naposledy byl v Praze,“ napsala v polovině července na facebook jeho sestra Silvie. „Hledáme rodinu-manžele z Prahy-Hloubětína, kteří od loňského roku mého bratra ubytovali,“ doplnila později.

Není ale ani vyloučeno, že Karel vycestoval do ciziny, což už dříve několikrát udělal, teď je to ale jiné. „Vždycky se ozval své rodině, ale je od května nedostupný. Nemáme o něm žádné informace,“ uvedla sestra.

U policie Karel figuruje v databázi pohřešovaných osob. Muž by měl být hubené, 175 až 180 centimetrů vysoké postavy. Podle popisu by měl mít na hlavě středně dlouhé hnědé vlasy, na tvářích strniště a hnědé oči. Pokud by ho někdo viděl nebo měl informace o jeho pobytu, měl by kontaktovat policii.