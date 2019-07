České rodině s dětmi se na Slovensku porouchalo auto: Neuvěříte, kdo jim pomohl!

Cesta Čechů domů skončila na čerpací stanici v Nitranské ulici v Trnavě, tedy přibližně nějakých 60 kilometrů od hranic. „Na autě otevřená kapota, u auta zoufalá rodina, kočárek s dítětem a venku horko. Cesta z dovolené pro ně skončila v Trnavě. Auto porouchané a dlouhá cesta do Čech před nimi,“ popsala trnavská policie výjev, který se naskytl hlídce Pohotovostní motorizované jednotky (PMJ). Infarkt v dovolenkovém ráji: Čech čekal v Řecku na kriticky potřebnou operaci tři dny

„Hlídka PMJ zastavila a zeptala se, jestli potřebují pomoc. Samozřejmě, potřebovali se dostat alespoň na železniční stanici. Hlídka oslovila řidiče jiného auta, který právě tankoval, zda by pomohl odvést rodinu i se zavazadly a kočárkem na železniční stanici,“ uvedli dále policisté.