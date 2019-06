Kurd žije 11 let i s rodinou v Česku: Teď je prý hrozbou a musí pryč

Chtěl, aby měla jeho rodina klid. Sebral vše, co měl, vzal ženu a děti a z Turecka vyrazil do České republiky. Fedai Ergin (36) věřil, že se jim bude ve svobodné zemi žít lépe. Po jedenácti letech strávených na Moravě ale přišel šok. Stát ho označil za hrozbu a měl by opustit zemi. Proč? To mu nikdo není schopen vysvětlit.

Kurd Fedai Ergin (36) přišel do České republiky s rodinou v roce 2008. Od té doby už uplynulo jedenáct let. Muž má v jihomoravských Boskovicích, kde žije, stánek s občerstvením, do kupy tu dává rodinný dům. Jeho děti chodí pravidelně do školy a s úřady neměl nikdy problémy. Ty přišly až nyní. Ergin je prý pro Česko bezpečnostní hrozbou, a proto nedostane trvalý pobyt.

„Celou dobu, co jsem v Česku, poctivě pracuji, nikdy jsem neměl žádný problém s úřady, podnikám, děti chodí do školy. A teď mi říkají, že zde nedostanu trvalý pobyt. A já se ptám, proč? Ale to mi neřeknou, je to tajné,“ řekl Právu muž.

Společně s ním nedostala trvalý pobyt v Česku ani jeho manželka a pět dětí. To nejmladší se tu přitom narodilo. Důvod je stejný, jako u živitele rodiny, jenže nikdo neví jaký. Ergin se nechal slyšet, že jediné, co mohlo úřady trknout, je jeho politické smýšlení. Náboženství totiž nevyznává žádné. „Jedinou politiku, kterou jsem vedl, byla účast na demonstracích na podporu Kurdů v Turecku a Sýrii. Bojovali proti Islámskému státu, ale v Turecku jsou perzekvovaní. To je jediné, čím jsem se mohl provinit,“ řekl Právu Kurd.

Kurdové to měli a stále mají v Turecku velice těžké. Mnoho z nich je reálně pronásledováno. Za podporu svých krajanů by tak Fedai Ergin po návratu do země reálně putoval za mříže. Alespoň to tak sám tvrdí.

Právník pana Ergina se nechal slyšet, že jediným východiskem pro mnoho Kurdů v tuzemsku, a to i včetně Fedaie a jeho rodiny, je přehodnocení politického postoje České republiky vůči režimu v Turecku. A advokáta šokuje i fakt, že orgány považují za nebezpečné Kurdovy děti. „Nejabsurdnější je, že bezpečnostním rizikem je zcela identicky odůvodněno neudělení trvalého pobytu nejen klientovi, ale i jeho manželce, a zejména jejich dětem,“ řekl Právu Petr Navrátil, který Ergina zastupuje.

Rodina se v Česku snaží získat trvalý azyl a potažmo trvalý pobyt už od roku 2008. Doposud bylo snažení marné a je pravděpodobné, že i další žádosti budou zamítnuty. Reálně tak hrozí, že bude sedmičlenná rodina vyhoštěna. Ergin je ale s právníkem rozhodnutý svoji nevinnu prosadit i u soudu. „Budeme požadovat posouzení důvodnosti bezpečnostních rizik. Proti nynějšímu odůvodnění prakticky není možné se bránit, neboť tajné informace nejsou součástí spisového materiálu a účastník řízení se tak fakticky pouze domýšlí, co konkrétně na jeho osobě správnímu orgánu vadí,“ sdělil Právu Navrátil.

Ministerstvo vnitra případ odmítlo okomentovat. Pan Ergin ještě pro Právo dodal, že kdyby záleželo jen a čistě na jeho osobě, po jedenácti letech marných žádostí by Česko opustil. Přišel sem s vidinou, že bude mít konečně klid od pronásledování a tlaku v Turecku, toho se však nedočkal.