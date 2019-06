Nebyli to kočkodani, ale cikánský zlořád! Starosta Kojetína se brutálně opřel do bitky na náměstí.

Místní se servali v pátek vpodvečer na Masarykově náměstí. „Podle dosud zjištěných informací skupina pěti mužů nejprve za pomoci kovových tyčí, sekery a teleskopického obušku poškodila vozidlo Škoda Octavia tím, že mu rozbili okna, urazili zpětná zrcátka, promáčkli dveře a rozbili přední a zadní světla,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Útočníci poté napadli třicetiletého muže, kterého nejméně dvakrát udeřili kovovou tyčí do hlavy a zblízka na něj dvakrát vystřelili z plynové pistole. „Zranění utrpěl i další, o dva roky mladší, muž. Agresivní skupina slovně urážela a vyhrožovala obyvatelům jednoho z domů,“ doplnila mluvčí. Podle informací ČTK záchranná služba z místa odvezla jednoho zraněného, skončil na traumatologii přerovské nemocnice.

Případ policisté vyšetřují jako trestné činy výtržnictví, poškození cizí věci a pokus těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Na vozidle podle Zajícové vznikla škoda předběžně za 30.000 korun. „Podezřelými osobami je skupina čtyř osob ve věku od 16 do 37 let. Plynová pistole byla zajištěna. Případem se intenzivně zabýváme a ve věci provádíme další prověřování,“ dodala mluvčí.

Starosta Kojetína Leoš Ptáček dnes ČTK řekl, že se do incidentu zapojily dvě skupiny romských obyvatel. Na náměstí se podle něj v tu chvíli pohybovalo až několik desítek lidí, aktivně se do něj zapojili ale pouze jedinci. Incident zaznamenal městský kamerový systém, natočili jej i někteří svědci události. „Atmosféra ve městě je taková, že přímí svědkové jsou otřeseni. Byl to příšerný incident. Měl jsem telefonáty lidí, kteří brečeli, že tady nechtějí žít, bylo to extrémně emotivní,“ uvedl starosta.

Podotkl, že na sociální síti vydal kvůli rvačce v centru města prohlášení, které formuloval záměrně na hraně. Starosta se v něm velmi kriticky vyjadřuje vůči romským menšinám a kritizuje i systém, který se na jeho vkus nechová dostatečně razantně. Udělal to prý záměrně s tím, aby na situaci upozornil a radikálně dal najevo, že to není městu lhostejné.

„Čestně prohlašuji, že v poměrně hluchém a nezáživném období mezi rozsvěcováním vánočního stromu a hodovými slavnostmi město Kojetín nenavázalo partnerství se ZOO Lešná a nejednalo se o mimořádnou expozici pavilonu kočkodanů, jak by se četným přímým svědkům událostí na našem náměstí mohlo zdát. Jednalo se o starou dobrou tematiku, které se říká cikánský zlořád. Několik desítek jedinců z tohoto společností hýčkaného a opečovávaného etnika přidalo ze svého repertoáru, vedle běžných prvků – snížené inteligence, lenosti a nulové ochoty zařadit se mezi slušné lidi, tentokrát i poměrně značnou míru agresivity,“ začíná starostovo prohlášení.

Vyostřenou situaci v Kojetíně, kde žije zhruba 65.000 lidí, v pondělí na radnici dopoledne řešili zástupci města s policií a odborníky na romskou problematiku z kraje. Podle Ptáčka bylo jednání konstruktivní, policie podle něj situaci nepodceňuje. „Mě osobně uklidnili, domnívám se, že lidé, kteří nám tady znepříjemňují život, budou za své činy pykat,“ dodal starosta.

Kojetín naposledy zažil obdobné napětí před čtyřmi lety, kdy byl na místním koupališti napaden plavčík. Stalo se tak poté, co upozornil děti, že nemají skákat do bazénu z boku, což se nelíbilo jejich rodinným příslušníkům. Policie poté obvinila z několika trestných činů šestadvacetiletého muže, který plavčíka napadl pěstmi a zkopal ho. Plavčík se ze zranění léčil tři týdny. Napadení ze strany dalších dvou žen řešila tehdy policie jako přestupek.