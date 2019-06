Zlý youtuber nakrmil bezdomovce zubní pastou: Dostal rok ve vězení a půlmilionovou pokutu

Populární youtuber se rozhodl podvést bezdomovce a pobavit se na jeho účet. Nejprve vyměnil náplň sušenek za zubní pastu a pak jimi nakrmil vděčného bezdomovce. Vše samozřejmě natáčel a umístil na svůj účet na youtube, na kterém má přes milion odběratelů. Vyšlo ho to draho.

Jeden z nejpopulárnějších španělsky hovořících youtuberů, mladík Kanghua Ren, zvaný ReSet zaplatí odškodné 20 000 eur, tj. v přepočtu zhruba 515 000 korun, a odpyká si 15 měsíců ve vězení. Tak zní verdikt soudu, který posuzoval video, na němž mladík krmí vděčného bezdomovce sušenkami plněnými zubní pastou, a ten mu za to ještě dojatě děkuje.

Psychopat z MasterChefa v Prostřenu: Teror, urážky, převleky a „mluvící“ pes!

„Možná jsem zašel trochu moc daleko, ale podívejme se na to z té lepší strany. Tohle mu pomohlo vyčistit si zuby. Nemyslím, že by si je čistil od té doby, co zchudl,“ vtipkoval Ren. Moment, kdy se bezdomovec po požití sušenek pozvrací, už na videu údajně zachycen není.

Tentokrát ovšem nenásledoval aplaus. Youtubera začala vyšetřovat policie. Nepomohlo ani 300 eur, tj necelých 8 tisíc korun, které věnoval dceři postiženého muže, aby na něj nepodávali žalobu. Skončil před soudem a jeho rozhodnutí ho poslalo do vězení na 15 měsíců.

„Máte tendence zneužívat slabé a bezbranné,“ konstatovala soudkyně Rosa Aragonésová, než vynesla svůj verdikt. Přestože vězení bylo mladíkovi podmínečně odloženo, dostal ještě jeden trest a ten ho bude nejspíš pořádně bolet. Pět let totiž nesmí využívat youtube ani sociální sítě.