Bulharky si udělaly z Čech zlodějský rajón: Jezdily sem opakovaně krást a lup si užívaly doma

Policisté ze specializovaného týmu BEST si došlápli na čtveřici žen z Bulharska, které se opakovaně vracely do České republiky za účelem okrádání lidí. Během „výletů“ do tuzemska navštěvovaly několik měst a tam loupily. Vyšetřovatelé teď pátrají po poškozených i po nejmladší ze zlodějek.

Chytit gang kapsářek nebylo z počátku vůbec jednoduché, protože policisté netušili, kudy do Čech vstupují, kvůli otevřeným hranicím. Vyšetřovatelé to ale nevzdali a pátrali dál. „Prošetřováním zjistili, že nenechavé ženy přijíždí za ,prací´ pouze na určité několikatýdenní období, během kterého nekradou pouze v hlavním městě, ale prakticky kdekoli, kde se objeví," sdělil policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Postupně tak čtveřice poškodila prozatím neznámý počet, především starších, občanů ve městech Praha, Chomutov, Ústí nad Labem nebo Olomouc. Bulharky kradly podle kriminalistů také v Jablonci nad Nisou, Semilech, Teplicích a v Mostě. V době činů bydlely u příbuzných, jeden je prý dokonce na místa krádeží vozil.

Mezi obětmi, které jsou dosud známy, jsou především senioři. Z kabelek kradly cizinky starším ženám peněženky, braly hotovost i karty. V severočeském Jablonci se pachatelky dokonce nestyděly obrat dva občany ve věku 87 a 95 let.

Na slušné peníze si Bulharky v Česku přicházely celkem čtyři měsíce, od ledna do dubna. Za lup si doma užívaly. Klec spadla až 14. května, kdy je v ulici K Barrandovu zatkli pražští policisté.

"Zlodějky jsou v tuto chvíli ve vazbě a hrozí jim až osm let vězení. Obviněny jsou ženy ve věku od sedmatřiceti do jednačtyřiceti let. Po čtvrté, nejmladší ve věku osmnáct let, jejíž totožnost známe, kriminalisté stále pátrají," uvedl Hulan a zároveň vyzval všechny další případné oběti, aby se přihlásily na policii.

"V tuto chvíli jsou obviněny z trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. A jelikož obviněné pracovaly v organizované skupině, hrozí jim trest odnětí svobody až na osm let," dodal Hulan.