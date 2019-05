Naléhavé pátrání: Malý Vratislav (2,5) byl unesen! Může být za hranicemi

Slovenská policie vyhlásila mimořádné pátrání po 2,5letém Vratislavovi, jehož měl v neděli unést jeho otec Vladimír. Chlapeček by mohl být v Česku, či Polsku. Otec matce napsal, že jí syna už nevrátí a odjíždí s ním za hranice. Policie prosí o pomoc.

Malý Vratislav zmizel v neděli 19. května. Maminka ho předala jeho otci Vladimíru, který s ním měl navštívit slovenskou ZOO v Bojnicích a do dvou hodin ho vrátit. "Matka to jeho otci dovolila v dobré víře, i přesto, že nezletilého má svěřeného Městským soudem v Prievidzi do výhradní péče," informovala slovenská policie. Kamila (14) ze Šumperka nepřišla po škole domů: Policisté ji našli v pořádku

Chlapeček se k mamince měl vrátit do 13:00, doposud se tak však nestalo. "Dítě naložil do osobního vozidla Škoda Octavia Combi stříbrné barvy, MT-845DH a odjel na neznámé místo. Matce nezletilého napsal, že dítě jí nevrátí a jede s ním do České republiky nebo Polska," doplnili policisté, kteří po muži a chlapečkovi vyhlásili mimořádné pátrání. "Vzhledem k uvedenému, vyšetřovatel Odboru kriminální policie v Prievidzi přijal trestní oznámení pro podezření ze zločinu únosu," doplnili.

Malý Vratislav je asi 100 cm vysoký, štíhlé postavy, krátké světlehnědé vlasy a modré oči. Z předního zoubku má kousek ulomený. V domě zmizení na sobě měl modrou polokošili, šedé kalhoty a na hlavičce modrou kšiltovku. Obuty měl bílé adidasky. S sebou měl v batůžku přibalenou šedou teplákovou soupravu.

Pokud byste měli o chlapci či jeho otci jakékoliv informace, kontaktujte neprodleně linku 158. Slovenskou policii případně můžete kontaktovat i zprávou přes facebook, či na telefonních číslech +421 096127 3755 a +421 0961273374.