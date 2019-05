Maskovaní útočníci vystříleli bar: Zemřelo 11 lidí, z toho šest žen

Sedm maskovaných ozbrojenců přijelo třemi auty a na motorce k jednomu z barů v hustě obydlené čtvrti Guamá ve městě Belem na severu Brazílie. Skupina vtrhla do podniku a začal krvavý masakr. Policejní mluvčí uvedl na tiskové konferenci, že většinu obětí útočníci střelili do hlavy. Po útoku se zločincům podařilo uprchnout až na jednoho, který byl se zraněním převezen do nemocnice a je pod policejním dohledem.

Kvůli vysoké kriminalitě v regionu, kde k masakru došlo, tam letos v březnu vláda poslala federální policii. Brazílie se potýká s vysokou kriminalitou řadu let. Podle celkového počtu vražd (63.880) byla v roce 2017 na prvním místě světové tabulky, ve srovnání na počet obyvatel se tato největší latinskoamerická země s dvě stě miliony obyvatel posunula na začátek druhé desítky.

Obavy ze zvýšení kriminality v zemi vyvolal letos nový brazilský prezident Jair Bolsonaro, který dekretem zjednodušil pravidla pro držení zbraní. Podle opozice nové opatření umožní nosit zbraň na veřejnosti milionům Brazilců a zvýší kriminalitu v zemi.

Bývalý armádní důstojník a krajně pravicový politik Bolsonaro tvrdí, že chce novými pravidly zajistit bezpečnost občanů. Ta podle něj "začíná u každého doma", proto má právo držet zbraň pro vlastní bezpečnost každý, kdo splní určitá kritéria.