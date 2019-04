Další smrt v kapele The Prodigy: Několik týdnů po smrti frontmana zemřel další člen!

Pouhý měsíc poté co byl zpěvák hudební skupiny The Prodigy Keith Flint nalezen oběšený ve svém domě, oznámila kapela další smutnou zprávu. Zemřel jejich tělesný strážce „Superman“ Con. The Prodigy oznámili tragickou novinu v sobotu na svých webových stránkách a zveřejnili fotografie oblíbeného člena své osobní ochranky.