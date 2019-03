Michalovi ukradli auto. Vážně nemocnou dceru teď nemá jak vozit do nemocnice

Invalidní důchodce Michal Ch. z Kladna se dostal do velmi náročné životní situace. Neznámý pachatel mu ukradl auto, které potřeboval, aby mohl svou těžce nemocnou dceru vozit do Fakultní nemocnice v Motole. Přestože policisté zloděje dopadli, ničemu to nepomůže. Prodal auto za 500 Kč překupníkům.

Invalidní důchodce Michal Ch., který bydlí na kladenské ubytovně, zažívá nyní trpké chvíle. Jeho nejmladší dcera Ivanka trpí vážným onemocněním, které způsobuje růst nádorů, jež postihují nervovou soustavu.

Musí ji často vozit autem do nemocnice v Motole v Praze. Někdo mu však automobil ukradl. „Teď musíme jezdit MHD. Malá to hůř snáší, autem jsme tam byli rychleji,“ řekl TV Nova okradený muž.

O své vozidlo značky Škoda Favorit se šest let dobře staral a chtěl z něj časem udělat veterána. „Pro mě je ta hodnota nevyčíslitelná, protože já měl to auto rád,“ doplnil pan Michal. Automobil prý skončil na vrakovišti rozřezaný na drobné kousky.

Přestože policie muže dopadla, škodu již nikdo nezaplatí. Pachatel auto prodal skupině Romů za 500 Kč. Ti je potom rozebrali na součástky. „Pachatelem je 26letý muž, který již byl v minulosti trestán za majetkovou trestnou činnost a je to toxikoman,“ sdělil pro TV Nova kriminalista Miroslav Linhart.

Nebylo to údajně poprvé, co se zadržený muž pokusil ukrást auto. Až doposud mu vždy ale jeho plány něco zhatilo. Buď mu došel benzín, nebo nešlo nastartovat kvůli vybité baterii. Teprve při čtvrtém pokusu narazil na vůz pana Michala. „Byl obviněn z trestného činu krádeže a hrozí mu trest odnětí svobody od tří měsíců až na tři roky,“ oznámila mluvčí policie Michaela Nováková.

„Tomu zloději bych vzkázal, že je to ubožák a že to byl jediný majetek, co jsem měl,“ řekl do televize pan Michal. Již začal šetřit na nové auto, ale ozvala se také skupina dobrodinců, kteří se mu rozhodli pomoci.