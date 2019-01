Dominik (†20) přivítal Nový rok, za pár hodin byl mrtvý: Cestou z večírku ho srazilo auto

Chlapce (20) srazil v novoroční ráno o rok mladší řidič Roland, který rozvážel do okolních vesnic lidi ze zábavy. Na tento den asi nikdy nezapomene.

Na Kolínsku auto nabouralo autobus, řidič auta je těžce zraněn

"Okolo sedmé hodiny ranní došlo k tragické dopravní nehodě. Osobní automobil Fiat Ducato, který řídil 19letý řidič, srazil dvacetiletého chodce. Ten se pohyboval vprostřed vozovky v tmavém oblečení a na sobě neměl žádné reflexní prvky. U řidiče proběhla dechová zkouška, která byla negativní,“ potvrdila tragédii mluvčí trnavské policie Martina Kredatusová pro web Pluska.sk.

Dominik utrpěl vážná zranění neslučitelná se životem. Doma se tak prarodiče svého vnuka už nedočkali.

Muž v Mělníku přejel seniora (†60): Ležel na silnici, tvrdí řidič

„Dominik žil u svých prarodičů. Jeho otec žije v Baloňi a maminka Gyoru. On žil ale u nich. Měl je moc rád a oni zase jeho. Jsou z tragédie úplně hotoví. Nikdo tady neví, co se přesně stalo, proč šel zrovna tudy. Chybělo jen málo a byl by doma,“ řekli Plusce obyvatelé vesnice Baloň, kteří jsou také v šoku z novoroční smrti mladíka.