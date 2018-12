Snoubence Jozefa se Sašou zabil před Vánoci vlak: Rodiny je pohřbí odděleně

Ve středu před Vánoci se odehrálo obrovské neštěstí na železničním přejezdu v polském městě Řešov. Do osobního automobilu značky Volkswagen Passat, v němž v osudnou chvíli seděli tři lidé, narazil vlak. Vůz před sebou vlekl asi 200 metrů. Zasnoubený pár Józef (†27) a Aleksandra (†19) na místě zemřeli. Jejich kolegyně (19) bojuje v nemocnici o život.

Tři mladí lidé jeli ve středu 19. prosince autem po Varšavské ulici ve městě Řešov v Polsku. Vozidlo řídil 27letý Józef, který se dopustil fatální chyby. Nerozhlédl se na železničním přejezdu a ignoroval blikající světla. V tu chvíli do nich narazil motorový vlak. Vlekl před sebou automobil asi 200 metrů - následky byly velmi děsivé. Józef a jeho snoubenka Aleksandra na místě zemřeli.

Osudného dne měla matky Aleksandry narozeniny. Dcera jí slíbila, že se na ně přijede podívat. „Možná, že pro ni hledala nějaký dárek a chtěla jít do obchodu se svátečními věcmi, který je hned na druhé straně kolejí. Ale to se jenom domníváme. Ani nevíme, co tam v tom městě dělali,“ pověděla příbuzná zesnulé.

Druhá pasažérka vozu, rovněž 19letá, vyvázla s těžkými poraněními. V bezvědomí nyní leží na oddělení intenzivní péče v nemocnici v Řešově. Lékaři se snaží bojovat o její život. Přestože snoubenci spolu plánovali společnou budoucnost, jejich rodiny se domluvily na oddělených pohřbech.